Вопросы которые хочет обсудить на встрече с Зеленским назвала Санду

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду во время визита в Украину проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленском.

Среди главных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече президентов - безопасность региона и евроитеграция стран.

Об этом Санду сообщила в интервью Deutsche Welle.

Президент Молдовы отметила, что сейчас хочет восстановить отношения с Украиной, так как последняя встреча на уровне президентов стран произошла еще 4 года назад.

"Нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - сказала Санду.

Напомним, визит Санду в Украину запланирован на 12 января. Во время визита она проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым.