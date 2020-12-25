Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина.

Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.

Об это он заявил в интервью программе "Действующие лица".

"Да, я его (Путина, - ред.) считаю своим другом", - сказал Лукашенко.

Однако, подобных чувств он не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - сказал президент Беларуси.

Также, по его словам, Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном.