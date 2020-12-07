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Политика Сегодня, 11:1359
На беспорядки в США отреагировала Украина

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено ситуацией в США.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает необходимым восстановить верховенство права в стране.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, восстановление демократических процедур в США важно не только для Америки, но и для всего мира, в том числе для Украины.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее", - заявил он.

Отметим, сейчас в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США. Между ними и правоохранителями начались столкновения.

Более того, в ходе протеста есть пострадавшие с обеих сторон. Из-за ситуации в столице мэр Вашингтона ввел комендантский час, а в город направили Национальную гвардию.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, США, Протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
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