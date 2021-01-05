Реакция мира на ситуацию в Вашингтоне

В столице США Вашингтоне продолжаются беспорядки на фоне утверждения результатов выборов американского президента.

РБК-Украина собрало реакции мировых лидеров на ситуацию в США.

Европарламент обеспокоен "сценами из Капитолия США"

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал уважать демократический выбор американских избирателей.

"Сцены из Капитолия США сегодня вечером вызывают глубокую обеспокоенность. Необходимо уважать демократически поданные голоса избирателей. Мы уверены, что США обеспечат защиту правил демократии", - заявил Сассоли в Twitter.

Британский премьер призвал к мирной передачи власти в США

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сцены в Конгрессе США "постыдными".

"Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас жизненно важно, чтобы произошла мирная и упорядоченная передача власти", - написал Джонсон в Twitter.

Германия призвала сторонников Трампа уважать демократию

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter заявил, что к таким последствиям могло привести подстрекание со стороны президента Дональда Трампа.

"Враги демократии обрадуются этим непостижимым кадрам из Вашингтона. Подстрекающие слова превращаются в насильственные действия - на ступенях, а теперь и в Капитолии. Пренебрежение к демократическим институтам приводит к разрушительным последствиям. Трамп и его сторонники должны наконец-то принять решение американского народа и прекратить попирать деморатию", - написал Маас.

Турция призвала проявить умеренность и здравый смысл

В Турции выступил с заявлением, в котором назвал "тревожными" события в США.

"Мы с беспокойством следим за событиями в США и призываем стороны к спокойствию. Мы верим, что проблемы всегда будут решаться в рамках закона и демократии. Турция всегда выступала за закон и демократию", - заявил в Twitter спикер парламента Турции Мустафа Сентоп.

При этом гражданам Турции в США рекомендовали держаться подальше от людных мест и демонстраций.

НАТО назвало беспорядки в Вашингтоне шокирующими

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что выбор граждан США необходимо уважать.

"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать", - заявил генсек НАТО.

Болгария осудила нападение на Конгресс США

"Мы осуждаем нападение на здания Конгресса США. Насилие - никогда не решение. Необходимо восстановить общественный порядок, чтобы в США произошла мирная передача власти", - написала глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

Украина обеспокоена событиями в Вашингтоне

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Канада поддержала мирную передачу власти в США

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филлип Шампань отметил, что Канада "глубоко потрясена ситуацией в Вашингтоне".

"Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии - она должна продолжаться и будет продолжаться. Мы внимательно следим за развитием событий и мысленно с американским народом", - написал Шампань в Twitter.

Испанский премьер верит в силу американской демократии

"Я с беспокойством слежу за новостями, которые приходят из Капитолия в Вашингтоне. Я уверен в силе американской демократии. Новый президент

Джо Байден преодолеет стадию напряжения, объединив американский народ", - заявил Педро Санчес.

В Норвегии назвали "атакой на демократию" столкновения в Капитолии

"Невероятные сцены из Вашингтона. Это абсолютно неприемлемая атака на демократию. Теперь на президенте Трампа лежит большая ответственность положить этому конец", - заявила премьер-министр Новрегии Эрна Соберг.

Напомним, сегодня в Конгрессе США должны были утвердить результаты голосования на выборах президента. При этом сторонники Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, которая переросла в столкновения с силовиками. Затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.