Украина осуждает беспрецедентное насилие, вызванное беспорядками в США.

Украинская сторона также вдохновлена устойчивостью Конгресса, который все-таки сегодня утвердил победу Джо Байдена на выборах.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире - Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость Конгресса США, который в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческую совместную сессию, которая в подавляющем большинстве подтвердила волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента", - заявил Зеленский.