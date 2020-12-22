Санкции против Украины за вмешательство в выборы ввели США

Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины за вмешательство в президентские выборы.
В санкционном списке оказался действующий народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.
Как сообщило министерство, кроме Дубинского, санкции были наложены на:
- Дмитрия Ковальчука;
- экс-прокурора Константина Кулика;
- бывшего нардепа Александра Онищенко;
- основателя ТРК "Эра" Антона Симоненко;
- экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко;
- администратора NabuLeaks Петра Журавля.
В Минфине США Дубинского, Онищенко, Телиженко, Кулика и других связывают с народным депутатом Андреем Деркачем, на которого ранее также наложили санкции за вмешательство в выборы.
Деркач публиковал информацию, которая компрометировала тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. В Минфине США Деркача называют "агентом российских спецслужб".
В списке санкций также информационные ресурсы ТРК "Эра", Only News, NabuLeaks и "Скептик".