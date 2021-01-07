На инаугурации президента США Джо Байдена Украину официально представит посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко

Церемония пройдет 20 января.

Об этом он сообщил посол в коментарии "Укринформу".

Он отметил, что инаугурация никак не связана со встречами с иностранными лидерами и для этого существуют отдельные официальные визиты.

Ельченко напомнил, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в США и сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

"Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правила участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", - сказал Ельченко.