Скорое снижение цен на газ анонсировал Шмыгаль

Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения.

Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения".

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, вместе с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". На встрече обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения.

"Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам. Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - добавил Шмыгаль.