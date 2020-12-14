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Политика Сегодня, 19:3562
Скорое снижение цен на газ анонсировал Шмыгаль

Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения.

Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения".

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, вместе с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". На встрече обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения.

"Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам. Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - добавил Шмыгаль.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, газ, 7dniv, 7dnivinfo  
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