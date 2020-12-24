Кулеба заявил что привлечение США к нормандскому саммиту будет эффективным

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался за привлечение США к переговорам в нормандском формате.

Он считает, что это будет полезно и эффективно.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

По его словам, для изменения формата нужно согласие всех участников.

"Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить - этот вопрос дипломатии", - сказал он.