Верховная рада Украины вынесет на голосование назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики в последнюю неделю января

Голосование может пройти на одном из пленарных заседаний, начиная с 26 января.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, назначение Витренко вынесут на голосование на первой пленарной неделе с 26 января.

"Сейчас Витренко исполняющий обязанности министра. После принятых изменений в законодательство он очень ограничен в своих действиях. Господин Витренко даже не может голосовать на Кабмине. Поэтому будем уже в конце января голосовать за то, чтобы он стал первым вице-премьером - министром энергетики", - добавила она.