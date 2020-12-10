Украину в январе посетит Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в январе посетит Украину.
Визит ожидается в конце месяца.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба министерства в Facebook.
"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями", - отметил Кулеба.
По его словам, Сийярто приедет в Киев обсудить ситуацию в двусторонних отношениях и пути решения проблем.
Ранее 7dniv.info подробно освещало проблемы внешней политики Украины.
Что такое внешняя политика?
https://7dniv.info/politics/118111-ukraina-chto-takoe-vneshnyaya-politika-vzaimosvyaz-vneshney-i-vnutrenney-politiki.html