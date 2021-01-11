Тарифы на газ в Украине могут зафиксировать на год

В Украине может появиться фиксированная цена на газ для населения, которая будет действовать в течение года.

Соответствующие тарифы подготовят "Нафтогаз" и другие поставщики.

Об этом в эфире "1+1" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство разработает годовой газовый продукт, чтобы защитить потребителей от непредсказуемых ростов.

"Государственная компания "Нафтогаз" и другие поставщики газа рассчитают цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в прошлом году десятки тысяч абонентов подписали годовые контракты с "Нафтогазом" по цене 4,70 гривен за кубический метр.