Детали сегодняшнего разговора с Зеленским раскрыли у Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились активизировать работу в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сегодня они провели телефонные переговоры.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

"Канцлер и президент обсудили вопросы, касающиеся сдерживания пандемии COVID-19 и ситуации на востоке Украины. Договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее об этом разговоре сообщил Зеленский, однако не предоставил конкретных подробностей.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал он в своем Twitter.