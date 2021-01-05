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Политика Сегодня, 10:1078
К визиту Макрона готовится Украина

Украина готовится к визиту президента Франции Эммануэля Макрона.

Лидеры двух стран могут подписать ряд соглашений.

Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана".

Дипломат надеется, что во время визита Макрона будет подписано "несколько важных масштабных контрактов".

В частности, речь идет о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине, отметил Омельченеко.

"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего - над существенным наполнением повестки дня этого визита", - сообщил Омельченко.

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Теги: news, новости, Украина, Макрон, 7dniv, 7dnivinfo  
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