О подозрении Тупицкому сообщило ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому.

Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судьи Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует ее неполучение, посещая рабочее место.