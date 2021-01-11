Консультации по реформированию Шенгенской зоны начала Еврокомиссия

Европейская комиссия начала публичные консультации по реформированию Шенгенской зоны.

Консультации продлятся до 16 марта.

Об этом сообщает Agenc Europe.

Отмечается, что реформирование Шенгенской зоны запланировано на первую половину 2021 года.

"Граждане, бизнес, организации гражданского общества, и все другие заинтересованные стороны должны ответить до 16 марта", - говорится в сообщении.

Консультации с членами Европейского парламента и министрами внутренних дел стран-членов ЕС были проведены 30 ноября во время первого "Шенгенского форума".