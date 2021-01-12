Кто автор записей разговоров Порошенко с Байденом и как они к нему попали рассказал Андрей Деркач

Народный депутат Андрей Деркач в интервью "Стране" рассказал, кто настоящий автор пленок, которые он обнародовал, и как эти записи к нему попали.

По его словам, экс-президент Петр Порошенко сам тайно записывал свои разговоры с другими высокопоставленными лицами, включая Джо Байдена. Деркач предполагает, что Порошенко просто ставил разговор на громкую связь и писал на диктофон или другой телефон.

"Думаю, он (Порошенко - Ред.) просто писал разговоры на диктофон или другой телефон. Меня это, честно говоря, не очень интересовало", - отметил Деркач.

Он уточнил, что общее количество часов пленок — около 5-6 часов, а опубликовано всего 45 минут.

"Не публиковали пленки, которые связаны с суверенитетом, событиями на Донбассе, взаимоотношениями с европейскими партнерами. На сегодняшний момент не стоит вопрос об аутентичности этих пленок. Все понимают, что они реальные. Особенно после действий Минфина США (имеется в виду введение санкций)", - заявил Андрей Деркач "Стране".

Нардеп отметил, что эти пленки ему принесли журналисты-расследователи. Деркач не назвал их имен, но уточнил, что это украинские журналисты.

"Мне пленки принесли журналисты-расследователи. Наверное, эти пленки есть и у Онищенко, и не только у него. Пленок много. Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в Администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил", - отметил Андрей Деркач.

На вопрос "Страны", почему журналисты не оставили себе такой эксклюзив, а отдали его Деркачу, он ответил:

"Они и сегодня приносят много документов, очень острых. Они понимают, что могут подвергнуть себя опасности, если опубликуют их сами. Они живые люди. Они видят санкции, угрозы репрессий и прочее. Понятно, они не хотят стать жертвами. Ведь, ни одно дело об убийстве журналиста в Украине не расследовано. Ни Шеремета, ни Бузины. Не расследовано ни одно преступление против журналистов. Зачем далеко ходить — главный редактор вашего издания сегодня политический беженец из-за сфабрикованного дела", - отметил Деркач.

Деркач уточнил, что уже отдал пленки на экспертизу в рамках уголовного процесса.

"ГБР это дело передало в НАБУ, и аккурат после голосования выборщиков в США, под елочку, 30 декабря НАБУ попыталось закрыть это дело по пленкам и измене родине гражданина Порошенко. Мы уже подали в суд и не дадим закрыть это уголовное производство", - сообщил Андрей Деркач.