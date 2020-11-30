Стало известно, когда заработает электронное голосование на референдумах

В законе о референдуме, который сегодня приняла Верховная рада, упоминается возможность электронного голосования.

Однако оно требует дополнительного законодательного регулирования.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, его выступление транслировал телеканал "Рада".

По его словам, электронное голосование будет проводиться после того, как подтвердят техническую возможность для него. Кроме того, данный вопрос может подниматься тогда, когда будет принят отдельный закон по электронному голосованию в целом.

"До этого момента мы будем проводить референдум способом, который определен законом. То есть путем бумажных бюллетеней", - добавил Стефанчук.

Напомним, сегодня Рада во втором чтении окончательно приняла закон о всеукраинском референдуме.