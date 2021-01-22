Кандидата Байдена на пост госсекретаря поддержал Сенат США

Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост государственного секретаря.
Американский Госдеп возглавит давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.
Заседание Сената транслировалось в YouTube.
Во время слушаний в конгрессе Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России, однако администрация Байдена планирует продолжить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3).
Также он высказался о необходимости пересмотра внешней политики США, которая проводилась администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, включительно с выходом из ядерной сделки с Ираном.
Чем займется Блинкен на должности
После возглавления Госдепа Блинкену, помимо продления соглашения СНВ-3 с РФ и возобновление ядерной сделки с Ираном, придется заняться:
- восстановлением отношений с союзниками, которые были во многом ослаблены во время президентства Трампа;
- возвратом США к активной работе в ВОЗ и Парижской климатической сделке;
- анализом соглашений США с "Талибаном" по урегулированию в Афганистане;
- изучением возможности помощи другим странам вакциной от коронавируса;
- поиском новых подходов к Северной Корее.
Напомним, до утверждения кандидатуры Блинкена американским Госдепом руководил известный дипломат Дэниэл Смит. Байден назначил его временным госсекретарем в первый день своего президентства.