Впервые Байден в роли президента поговорил с Путиным

Для любых компаний, работающих в различных сферах, важно правильно вести учет своих клиентов. Записи стандартно делаются в бумажный журнал или тетрадь, по телефону или через сайт в Интернете, и это иногда приводит к допуску ошибок в датах и конкретных услугах.

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