Впервые Байден в роли президента поговорил с Путиным

Президент США Джо Байден впервые после того, как возглавил Белый дом, провел телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным.
Телефонный разговор состоялся 26 января.
Об этом сообщила администрация Путина.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом", - заявили в Кремле.
В Кремле пока не предоставили никаких подробностей разговора двух лидеров. Американская сторона еще официально не подтвердила проведение такого телефонного разговора.