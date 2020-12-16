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Политика Сегодня, 20:0954
В Раде хотят сменить главу аграрного комитета Сольского

Аграрный комитет Верховной рады просит отстранить от должности главы народного депутата Николая Сольского.

Такое решение комитет принял в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член комитета, нардеп Вадим Ивченко.

За выражение недоверия главе комитета проголосовали 13 членов из 25.

"Решение будет направлено главе Верховной рады, который должен поставить на голосование. Если 226 голосов поддержат это постановление, то тогда будет назначен глава комитета. Торги за смену главы комитета начались", - рассказал Ивченко.

По его словам, народные депутаты мотивировали свое решение тем, что работа комитета должна быть более эффективной.

Все депутаты от фракции "Слуги народа" проголосовали "за". Также поддержали отстранение несколько других парламентариев, в том числе из фракции "Батькивщина".

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