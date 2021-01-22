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Политика Сегодня, 09:5084
Блинкен заявил что Белый дом пересмотрит все "злонамеренные действия" России

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России.

Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Он отметил, что Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в РФ и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

"Меня до сих пор поражает, каким озабоченным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - отметил Блинкен.

Он добавил, что в Вашингтоне также внимательно изучают другие действия россиян, в частности хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds, рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных, и попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 года в США.

Ранее стало известно, что Байден пообещал Столтенбергу консультироваться в вопросах Афганистана, Ирака и России.

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Теги: news, новости, Украина, США, Россия, Блинкен, 7dniv, 7dnivinfo  
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