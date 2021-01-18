Украина, Польша и Литва завтра проведут очередное заседание Люблинского треугольника

Заседание пройдет в онлайн-формате и с участием белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Сообщается, что заседание пройдет с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и литовского и польского коллег - Габриелиуса Ландсбергиса и Збигнева Раду.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по инициативе украинской стороны на встрече выступит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Отметим, Люблинский треугольник - это трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши.