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Политика Вчера, 22:4658
В действие решение СНБО о санкциях против России ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций.

Санкции вводят против юридических и физических лиц из России.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложили на Секретаря Алексея Данилова.

Однако сам санкционный список в Офисе президента не опубликовали. Кроме того, одно из решений СНБО - засекречено.

Министерство иностранных дел Украины проинформировало партнеров из Европейского союза, Соединенных Штатов и других государств о введении санкций против России.

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Теги: news, новости, Украина, Санкции, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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