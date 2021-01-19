Санкции против китайских компаний ввела Украина

Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний.
В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.
Соответствующие документы опубликованы на сайте президента Украины.
Применены ограничительные меры сроком на три года против:
- гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина,
- компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова),
- компании Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР),
- компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР),
- компании Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).
Украина применила санкции в виде блокирования активов: временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом; ограничения торговых операций; ограничения, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.