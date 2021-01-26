Вакцин по COVAX будет мало Украине. Зеленский просит помощи у Еврокомиссии

Президент Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев.

Поэтому он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Ускорение поставок вакцины может стать сильным сигналом того, что ЕС рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, а и в сложных ситуациях", - подчеркнул глава государства.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила украинского лидера, что в течение 2021 года не только страны ЕС получат достаточное количество доз вакцин от коронавируса, но и соседние государства.

"Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - отметила она.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за инициативу по созданию европейского механизма передачи вакцин от коронавируса странам-партнерам.