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Политика Вчера, 21:5548
Черкасскую область возглавил нардеп Скичко

Президент Владимир Зеленский подписал указ №38/2021 о назначении главы Черкасской области.

Облгосадминистрацию возглавил народный депутат Александр Скичко.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский сегодня лично встретился со Скичко и вручил ему удостоверение.

"Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшение благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкащины", - заявил глава государства.

Кто такой Александр Скичко

Александр Скичко является бывшим шоуменом и нардепом от "Слуги народа". Родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Окончил факультет международной экономики Киевского экономического университета.

Работал ведущим на украинском телевидении. В 2017 году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии "Золотая дзига" и одним из главных ведущих конкурса Евровидение.

В 2019 году Скичко стал народным депутатом Украины.

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Теги: news, новости, Украина, Скичко, Черкассы, 7dniv, 7dnivinfo  
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