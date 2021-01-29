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Политика Сегодня, 16:09105
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине

Кремль, в свою очередь, не согласен с такой формулировкой.

Об этом в эфире российского телеканала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В частности, отвечая на вопрос, действительно ли в разговоре с Байденом звучали формулировки о российской агрессии против Украины, Песков ответил утвердительно.

"Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", - отметил он.

Он также добавил, что Путин будет "последовательно доводить позицию" до Байдена.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, Путин, 7dniv, 7dnivinfo  
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