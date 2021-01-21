 

На референдум вопрос Крыма и Донбасса предложил вынести Кравчук

Политика Сегодня, 09:5282
На референдум вопрос Крыма и Донбасса предложил вынести Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

По его мнению, этот вопрос является "наиболее болезненным".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук подчеркнул, что оккупация Крыма и война на Донбассе воспринимаются политическими силами Украины по-разному.

"Должно быть на референдуме сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой и она должна принадлежать Украине", - сказал он.

По его словам, прокремлевские политики часто "выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках", что дезориентирует людей касаемо общего мнения политических сил.

"Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организованна жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - заявил Кравчук.

Он добавил, что поиск устойчивого политического урегулирования в Украине должен состояться в соответствии с принципами международного права, соблюдением полного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь.

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Теги: news, новости, Украина, Кравчук, 7dniv, 7dnivinfo, рефернудм, Крым, Донбасс  
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