Атмосфера и межличностные отношения внутри фракции "Слуга народа" отличаются от того, что было полтора года назад.

Народные депутаты определились со своими персональными целями и задачами.

Об этом рассказали источники РБК-Украина, говорится в материале "Групповые игры. Что происходит в "Слуге народа" и кто ее контролирует".

Один из собеседников издания рассказал, что в 2020 году в СН было две основные волны, которые спровоцировали ухудшение настроений в партии. Первая волна случилась в марте, связанная со сменой правительства. Вторая - связана с местными выборами.

По поводу рассмотрения вопросов, которые выносят в парламент, здесь бывает по-разному. Много голосов набирает и реализация каких-то глобальных программных инициатив, которые инициирует лично президент, например, закон о референдуме. Хотя глава фракции СН Давид Арахамия угрожал исключением тем, кто не проголосует за законопроект.

Проекты, которые затрагивают интересы олигархов, обсуждают за пределами парламента, с участием Банковой, лично Владимира Зеленского.