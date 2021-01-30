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Политика Сегодня, 13:4882
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса

Зеленский назвал причиной нежелания Российской Федерации шагать вперед.

Об этом заявил украинский лидер в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, война между странами должно закончиться, Украина должна вернуть своих людей и территории.

"Действительно, я считаю, что если будет продолжаться стагнация нормандского формата - а причин для этого много: сначала был COVID, и шесть-семь месяцев мы слышали, что из-за COVID мы не можем собираться - были видеовстречи в минском формате и даже были видеовстречи советников нормандского процесса... Но все это - разговоры", - заявил он.

По его словам, после парижского саммита был какой-то процесс, но потом пошла стагнация.

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Теги: news, новости, Украина, Нормандский, саммит, 7dniv, 7dnivinfo  
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