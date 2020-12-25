 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он

Политика Сегодня, 16:27129
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он

По его словам, украинская власть тогда б не пустила "зеленых человечков".

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - заявил он.

По его словам, когда он приехал на первую встречу нормандского формата, то партнеры ему сказали, что вопрос Крыма не поднимается.

"Тогда я спросил партнеров и Россию: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму", - заявил он.

В связи с этим, он заявил, что параллельно с нормандским нужно делать еще один формат переговоров.

Отметим, во время аннексии Крыма и.о. президента был спикер Рады Александр Турчинов, которого после досрочных выборов позднее в том году сменил Петр Порошенко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса
Сегодня, 13:48
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума
Сегодня, 12:03
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена
Сегодня, 10:36
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит российскому лидеру Владимиру Путину относительно урегулирования на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит российскому лидеру Владимиру Путину относительно урегулирования на Донбассе
25-дек-2020, 10:12
Законы по Донбассу должны двигаться в унисон с нормандским форматом
Законы по Донбассу должны двигаться в унисон с нормандским форматом
6-дек-2020, 13:53

Последние новости

18:19
События
В рейтинге партий на выборах в Раду ОПЗЖ опережает "слуг народа" - опрос
18:14
Политика
"Манька Облигация из Рошен". Как "Свобода" на Прикарпатье начала войну против Маруси Зверобой
16:33
Политика
Админпротоколы в отношении трех судей КСУ составил глава НАПК
16:31
События
В Киеве 8-10 февраля пройдет всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
16:29
События
Южный циклон принесет в Украину дожди и кратковременное потепление
16:27
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он
16:26
События
Рассмотреть возможное исключение Дубинского собирается фракция "Слуга народа"
13:51
Экономика
Украина возобновила покупку электроэнергии у России
13:48
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса
13:45
События
В Раде хотят заслушать Степанова по поводу результатов локдауна
12:03
События
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума
10:37
События
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
10:36
Политика
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена
10:35
События
В Украину идет значительное похолодание
10:30
Политика
Атмосфера и межличностные отношения внутри фракции "Слуга народа" отличаются от того, что было полтора года назад.
10:23
События
Зеленский рассказал о ситуации с вакцинами в Украине
10:08
События
Цены на газ для населения в феврале: сколько предлагают поставщики
10:06
События
В Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год
10:04
События
Угрозы со cтороны Китая, несмотря на введенные санкции Зеленский не чувствует
09:52
Политика
На референдум вопрос Крыма и Донбасса предложил вынести Кравчук

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 января 20215020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 января 20213325
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 февраля 20212798
Публичного расследования злоупотреблений замглавы САП требуют адвокаты в деле "Роттердам+"794
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине718
Границы на въезд для пяти стран закрыла Германия471
Отмену через референдум закона о продаже земли допускают в Раде415

Досуг

Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование - Днепрстан, официальный импортер станков Оптимум.
29-янв-2021, 17:24298
Как выбрать электромеханическую машинку
Как выбрать электромеханическую машинку
Говоря о модных аксессуарах и современных тенденциях, всегда вспоминают базовые или как их принято называть классические варианты, которые всегда популярны и востребованы.
29-янв-2021, 17:22309
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Якщо диван чи крісло уже не виглядає так привабливо, як раніше, на допомогу прийде перетяжка меблів від професіоналів Домової служби. Плями, потертості, подряпини – досвідчені майстри усунуть будь-які дефекти, завдяки чому виріб ідеально впишеться у загальний інтер’єр
29-янв-2021, 17:16328
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Как оборудовать офис всеми необходимыми коммуникациями без лишних затрат с Ланет БИЗНЕС.
28-янв-2021, 18:40491
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Удаления волос из лица и подбородка – данный вопрос всегда был  и остается актуальным как для мужчин, так и для женщин. Существует множество способов решения данной задачи, но, благодаря современным технологиям, эпиляцию лица можно сделать более эффективно и безболезненно – с
27-янв-2021, 15:52439
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства.
26-янв-2021, 17:16736

События

В рейтинге партий на выборах в Раду ОПЗЖ опережает "слуг народа" - опрос
В рейтинге партий на выборах в Раду ОПЗЖ опережает "слуг народа" - опрос
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре политические силы.
Сегодня, 18:197
В Киеве 8-10 февраля пройдет всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
В Киеве 8-10 февраля пройдет всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
Среди участников форума будут президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сегодня, 16:3158
Южный циклон принесет в Украину дожди и кратковременное потепление
Южный циклон принесет в Украину дожди и кратковременное потепление
На текущей неделе в Украине ожидаются резкие изменения погоды. После потепления вернутся морозы.
Сегодня, 16:2959
Рассмотреть возможное исключение Дубинского собирается фракция "Слуга народа"
Рассмотреть возможное исключение Дубинского собирается фракция "Слуга народа"
Сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуга народа".
Сегодня, 16:2658
В Раде хотят заслушать Степанова по поводу результатов локдауна
В Раде хотят заслушать Степанова по поводу результатов локдауна
В Верховной раде хотят заслушать главу Министерства здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству.
Сегодня, 13:4584
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума
В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила.
Сегодня, 12:03198
7 Днів