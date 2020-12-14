 

"Манька Облигация из Рошен". Как "Свобода" на Прикарпатье начала войну против Маруси Зверобой

Политика Сегодня, 18:140
"Манька Облигация из Рошен". Как "Свобода" на Прикарпатье начала войну против Маруси Зверобой

На Западной Украине начинается "битва патриотов". Ее вызвала, как ни странно, Маруся Зверобой - бывшая атошница, которая идет в Раду от партии Порошенко "Европейская солидарность". 

Она стала скандально известной в 2019 году, когда пригрозила смертью Владимиру Зеленскому (сейчас ее по этому поводу судят, но до приговора история может вообще не дойти). 

Маруся (в миру - Елена Самбул) в декабре стала кандидатом в депутаты на довыборах по мажоритарному округу в Ивано-Франковской области. Но амбиции зайти в парламент имеются и у местных политических "звезд" из числа националистов.

Например, у "Свободы", от которой в Раду на том же округе может баллотироваться один из ее лидеров Руслан Кошулинский. 

Буквально сегодня партия Тягнибока начала публиковать компромат на Зверобой. 

"Страна" разбиралась в том, как западноукраинские националисты начали топить имидж вроде бы "правоверной" Маруси.

"Ее называли Манька Облигация"

Сегодня функционер "Свободы" Ирина Фарион у себя в Фейсбуке оставила ссылку на материал об атошном прошлом Маруси Зверобой. 

Эту статью еще с прошлого года часто репостят националисты. Ее автором считают снайпера батальона "Сонечко" Назария Мудрого (этот батальон из орбиты "Правого сектора" был замешан в мукачевской перестрелке 2015 года).

Автор воевал на фронте с мая 2014 по апрель 2019 года. И говорит, что знает лично Марусю Зверобой. 

"Залезал в почти все "черные дыры" этой войны, поэтому имею право описать Марусю Зверобой, или Манька Облигация, как мы ее называли. Она в 2014 году появилась на совещании ДУК ПС в Киеве. И сразу все последующее время мы все должны были искать и сбрасывать средства на какой-то мифический полигон, где тренируют наши основные силы".

Он заявлял, что рассказы Зверобой о том, как она тренировала бойцов добробатов - так называемых "медведей", - ложь. И намекает, что она "пробивала" удостоверения участников боевых действий для детей топовых политиков - Луценко, Порошенко и Турчинова.

А также - собирала деньги на гуманитарную помощь, которой никто не видел. 

"То есть спецназ ДУК ПС должен был прийти на подкрепление в самые трудные времена. Затем Карловка, Пески, Авдеевка, Красногоровка, Ясиноватая, Иловайск, ДАП, Дебальцево - а с@а Марусины медведи не идут! Мы мрем, дохнем и понимаем, что мы и нам подобные и есть подкрепление. Конечно, однажды на совещании мы поднимаем вопрос, куда девались средства и волонтер, а в ответ - не ваши дела.

Мы рвемся на полигон, а нам - это не для вас, это для "спецвойск!!! Мы гоним на Маньку - где спецназ, а она с психом заявляет, что ей нет места среди нас. Затем Манька всплывает на том, что детки типа Луценко, Порошенко и Турчинова - все со статусами УБД, которые воевали где-то на секретных фронтах с Манькой!!!

То есть Облигацию держали у себя Рошеновцы, чтобы она свидетельствовала о героизме их детей. Однажды Манька звонит нам в подразделение с требованием: "столько то средств, места в санаториях Закарпатья ...." На этом наше общение закончилось. Я воевал почти на всех горячих позициях, и нигде, никогда не видел спецназ зверобой ... нигде и никогда", - пишет "друг Мудрый" в статье, которую разместила Фарион.

"Манька Облигация из Рошен". Как "Свобода" на Прикарпатье начала войну против Маруси Зверобой

Комментарии сторонников Фарион соответствующие. Они критикуют Порошенко и говорят, что дела у него плохие, раз поставил против Кошулинского Зверобой. 

"Манька Облигация из Рошен". Как "Свобода" на Прикарпатье начала войну против Маруси Зверобой

Маруся и ее путь в Раду

Зверобой получила скандальную известность после того, как вместе с народным депутатом от ЕС Софией Федыной записала видео, в котором всячески обзывала президента Владимира Зеленского.

Зверобой и Федыне не понравилось, как в тот день глава государства разговаривал с добровольцами в Золотом Луганской области. Выражений они не выбирали - звучала нецензурная брань и угрозы физической расправы. 

Позже Зверобой в соцсетях угрожала подвесить семью Зеленского за ноги "как царскую" (намек на семью Николая II), если те не "у@т в Израиль". Так она отреагировала на задержание подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Владислава и Инны Грищенко.

Потом были другие оскорбительные высказывания о Зеленском и его политике, команде. 

Как писала "Страна", власть на это отреагировала вяло, производство по поводу угроз Федыны и Зверобой в адрес президента открыли не сразу и, по сути, замяли. Женщины отделались легким испугом (если вообще испугались) и хорошо попиарились на этой истории, как и их патрон Порошенко.

Теперь на этом багаже Зверобой попробует пробиться в Раду.

Битва за округ 87

Битва за округ №87 на Ивано-Франковщине разворачивается после местных выборов 2020 года. Зиновий Андриёвич, нардеп от "Слуги народа", который прошел отсюда в Раду, выиграл выборы мэра Надворной. И сложил депутатский мандат. 

После этого Рада назначила на 28 марта довыборы. 

Учитывая настроения местного населения, у Порошенко решили направить на округ "радикальную" Марусю Зверобой, которая давно была в орбите его партии (с момента угроз Владимиру Зеленскому).

"Свобода" же, судя по всему, готовится выставить второе лицо своей партии - Кошулинского. По крайней мере, такое намерение 29 января высказал он сам, опубликовав "программную" статью в одной из газет. После чего Фарион и опубликовала статью с компроматом на Зверобой.

"Манька Облигация из Рошен". Как "Свобода" на Прикарпатье начала войну против Маруси Зверобой

Как развернется эта борьба - вопрос не из простых. 

На парламентских выборах 2019 года "свободовец" Михаил Иваночко с треском проиграл "слуге народа" Андриёвичу (37% против 13%). Но тут нужно понимать, что Андриёвич возглавлял Надворную с 2006 года и пользуется у горожан популярностью. Поэтому такой результат был предсказуем. 

Если же бывшего-нынешнего мэра из уравнения исключить, то по результатам парламентских выборов "свободовец" Иваночко занял второе место, а представитель Порошенко Юрий Голиней - третье, с отставанием на три процента. 

Понятно, что многое зависит от персоналий. Но по большому счету у обеих партий почти равные стартовые позиции. Поэтому битва на округе предстоит интересная. Тем более что у Порошенко выдвинули на гонку "свежее лицо".

Но уже видно, что бить по этому лицу "свободовцы" будут без сантиментов. С чем и связан компромат на Зверобой. 

При это Порошенко уже сделал свой противоход - на днях он призвал избирателей округа объединиться вокруг кандидатуры Маруси.

"Я хочу призвать все демократические силы Украины: Маруся Зверобой - это не только и не столько про "Европейскую Солидарность", это про Украину, государственность, государственное строительство. И победить мы можем, только когда объединимся. Мое обращение к "Голосу" - поддержите Марусю Зверобой. Мое обращение к "Батькивщине", к "Свободе" - поддержите Марусю Зверобой. Не надо поддерживать Порошенко - поддержите Марусю. Мы должны победить. Это должно быть тестом на способность противостоять Зе-19", - заявил Порошенко на съезде партии 29 января, где официально выдвинули Зверобой.  

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Теги: news, новости, Украина, Маруся, Зверобой, Манька, Облигация, Порошенко, ЕС, Рошен, 7dniv, 7dnivinfo  
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