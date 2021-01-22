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Политика Сегодня, 21:3958
На 3,5 года в тюрьму отправили Навального

Суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

Политик будет отбывать наказание в тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Настоящего времени".

В ходе заседания представитель ФСИН заявлял, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора. Он просил отменить условный срок политику и исполнить реальное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима

В начале судебного заседания начались задержания прямо под зданием суда.

Отметим, что в России начались массовые протесты из-за ареста Алексея Навального.

Украина требовала введения санкций против России из-за подавления протестов.

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Теги: news, новости, Украина, Навальный, 7dniv, 7dnivinfo  
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