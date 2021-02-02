Кива заявил, что ОПЗЖ будет блокировать трибуну Рады

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива в кулуарах Рады заявил, что их фракция будет блокировать трибуну парламента из-за введения санкций в отношении Тараса Козака и блокировки трёх телеканалов, 112, Zik, Newsone.
Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны".
Напомним, что ранее Илья Кива раскритиковал введенные президентом Владимиром Зеленским санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов - NewsOne, Zik и 112.
Своим мнением нардеп поделился на своей странице в Facebook.
"Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник пытающийся скрыть свои преступления.
Всем рот не заткнешь и шило в мешке не утаишь! А цыплят по осени посчитаем!", - написал Кива.