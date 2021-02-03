Не сотрудничать с каналами Козака киностудию Довженко попросил Минкульт

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne.

На эти телеканалы вчера наложили санкции.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Ткаченко, введенные санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

"Это решение (СНБО - ред.) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - сказал он.