 

Закрытие других антиукраинских каналов не исключают в СНБО

Политика Сегодня, 19:1568
Закрытие других антиукраинских каналов не исключают в СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) не исключают, что после закрытия каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK введут санкции и против других.

Таких антиукраинских каналов "очень много" в стране.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

"Таких каналов очень много. Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Обращаю внимание, не имеет значения - это на востоке, западе, на юге или в любом другом месте", - ответил Данилов на вопрос о возможности закрытия канала "Донбасс Онлайн".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Данилов, СНБО, закрытие, телеканалы, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Отключить от интернета пытались попавшие под санкции телеканалы ZIK, NewsOne и
Отключить от интернета пытались попавшие под санкции телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина"
Сегодня, 19:05
Закрыть аккаунты попавших под санкции каналов NewsOne, Zik и
Закрыть аккаунты попавших под санкции каналов NewsOne, Zik и "112 Украина" Минкульт попросит YouTube
Сегодня, 16:53
Зеленский прокомментировал решение о закрытии каналов 112, NewsOne и ZIK
Зеленский прокомментировал решение о закрытии каналов 112, NewsOne и ZIK
Сегодня, 11:58
Данилов заявил что Зеленский обеспокоен выполнением госзаказов в оборонном секторе
Данилов заявил что Зеленский обеспокоен выполнением госзаказов в оборонном секторе
26-янв-2021, 13:24
Переквалификацию дела о катастрофе МАУ на теракт не исключают в СНБО
Переквалификацию дела о катастрофе МАУ на теракт не исключают в СНБО
8-янв-2021, 16:52

Последние новости

20:49
События
Отстранение главы КСУ отказался рассматривать Верховный суд
20:47
Политика
Наделить украинцев правом отзыва нардепов хочет Рада
20:45
Политика
Поменять Кабмин, зачистить бизнес. Как связано закрытие трех каналов с США и какие еще задачи ставит Вашингтон
19:15
Политика
Закрытие других антиукраинских каналов не исключают в СНБО
19:13
События
Ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья могут в Украине
19:10
События
Что будет со сгоревшим ТЦ в Первомайске рассказали в "Эпицентре"
19:06
Политика
Не сотрудничать с каналами Козака киностудию Довженко попросил Минкульт
19:05
События
Отключить от интернета пытались попавшие под санкции телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина"
19:03
События
Запрет трех оппозиционных телеканалов в Украине осудили федерации журналистов Европы и мира
18:54
События
План действий по перезапуску индустриальных парков в Украине одобрил Кабмин
16:53
Политика
Закрыть аккаунты попавших под санкции каналов NewsOne, Zik и "112 Украина" Минкульт попросит YouTube
16:50
Политика
Закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK поддержали США
14:47
События
Ввести Е-реестр больничных Рада обязала Кабмин
14:46
Политика
Разработку новой генеральной схемы Украины хочет запустить Рада
14:44
Политика
Обвиняемый в убийстве Бузины Медведько поддержал закрытие телеканалов
14:29
Политика
Указ Зеленского о закрытии каналов NewsOne, Zik и 112 написал сбушник "Верещагин"
14:21
Политика
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что заседания СНБО по закрытию телеканалов NewsOne, Zik и 112 не было, а санкции вводились путем "письменного опроса"
14:13
События
Митингующие аграрии продолжили протест под зданием Кабмина
12:05
Политика
Кива заявил, что ОПЗЖ будет блокировать трибуну Рады
12:01
Политика
Процедуру импичмента Зеленского после его решения закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112 инициирует ОПЗЖ

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 февраля 20214436
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 февраля 20213589
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 февраля 20212846
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он1358
Служба безопасности Украины детально изучает возможные связи бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации1084
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что заседания СНБО по закрытию телеканалов NewsOne, Zik и 112 не было, а санкции вводились путем "письменного опроса"859
В Украину идет значительное похолодание824

Досуг

Особенности сетчатых секций производителя Сетка Запад
Особенности сетчатых секций производителя Сетка Запад
Какой забор пользуется популярностью на украинском рынке? Металлическое ограждение, ведь его можно купить недорого, он прочный, надежный, неприхотлив в уходе и несложный в монтаже.
Сегодня, 17:0169
Как выбрать смеситель для кухни: 5 советов
Как выбрать смеситель для кухни: 5 советов
Кухонные смесители подвергаются активному использованию каждый день. Поэтому они должны быть выполнены из прочных и износостойких материалов, оснащены точно работающими механизмами и быть максимально удобными в использовании.
Сегодня, 16:5677
Классификация металлопластиковых окон и их виды
Классификация металлопластиковых окон и их виды
Сегодня же позволить установку металлопластиковых окон могут все, так как они представлены в широком ценовом сегменте – от бюджетных версий до премиум-класса.
Сегодня, 13:5787
Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха
Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха
Украинская пустыня – именно так еще называют самую большую в Европе пустыню, которая находится в г. Олешки Херсонской области. Олешковские пески (кстати, здесь когда-то был развернут военный полигон, но сейчас это Национальный природный парк) занимают площадь более 2 000 км кв., а ее
Сегодня, 11:5493
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Современные рюкзаки выполняются во множестве различных вариаций, так что можно подобрать модель под любые запросы и практически любой образ.
Вчера, 22:33165
Пуховая классика
Пуховая классика
Ежедневно тысячи людей становятся жертвами одной и той же проблемы — утренний подъем больше похож на выход из-под наркоза, когда голова болит, мысли путаются и довольно сложно понять, где проснулся. Проблема — в качестве сна, которое страдает в первую очередь из-за подушки.
Вчера, 18:23157

События

Отстранение главы КСУ отказался рассматривать Верховный суд
Отстранение главы КСУ отказался рассматривать Верховный суд
Верховный суд отказался открывать производство по делу №9901/20/21 об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины.
Сегодня, 20:4954
Ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья могут в Украине
Ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья могут в Украине
В Украине могут ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья.
Сегодня, 19:1369
Что будет со сгоревшим ТЦ в Первомайске рассказали в "Эпицентре"
Что будет со сгоревшим ТЦ в Первомайске рассказали в "Эпицентре"
Основательница компании "Эпицентр К" Галина Герега в официальном комментарии "Стране" сообщила, что будет со сгоревшим торговым центром (ТЦ) в Первомайске.
Сегодня, 19:1081
Отключить от интернета пытались попавшие под санкции телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина"
Отключить от интернета пытались попавшие под санкции телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина"
В среду, 3 февраля, после решения СНБО о закрытии каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", были предприняты попытки отключить вещателей от интернета.
Сегодня, 19:05166
Запрет трех оппозиционных телеканалов в Украине осудили федерации журналистов Европы и мира
Запрет трех оппозиционных телеканалов в Украине осудили федерации журналистов Европы и мира
Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) отреагировали на ситуацию с запретом вещания телеканалов ZIK, NewsOne и "112" в Украине.
Сегодня, 19:0378
План действий по перезапуску индустриальных парков в Украине одобрил Кабмин
План действий по перезапуску индустриальных парков в Украине одобрил Кабмин
Кабинет министров Украины одобрил ряд мер по усовершенствованию функционирования индустриальных парков (ИП) в Украине, которые позволят перезапустить их работу и повысить ее эффективность.
Сегодня, 18:5474
7 Днів