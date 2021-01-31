Байден заявил что прошли те дни когда США уступали перед лицом агрессии России

Президент США Джо Байден на сегодняшнем выступлении в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России.

Он вспомнил о кибератаках и вмешательстве в американские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Байдена.

По словам Байдена, свою позицию он высказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Я четко объяснил Владимиру Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончилось дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", - сказал он.