Реально ли убрать Зеленского с поста президента через импичмент

После закрытия трех телеканалов, "112 Украина", NewsOne и ZIK, "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского.

Импичмент - это особая процедура устранения президента Украины с поста. В Конституции говорится, что импичмент президента объявляют в двух случаях - госизмена или другое преступление.

Дословно статья 111 Конституции звучит так:

"Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Вопрос о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины. Для проведения расследования Верховная Рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи. Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады Украины.

При наличии оснований Верховная Рада Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении президента Украины.

Решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой Украины не менее чем тремя четвертями от ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом Украины и получения его заключения в отношении соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления".

В случае досрочного отстранения от власти президента в порядке импичмента его полномочия переходят к спикеру Верховной Рады.

В 2019 году, то есть уже во время Зеленского, Рада приняла закон об импичменте, где более детально прописала процедуру отстранения президента от власти, от чего она стала еще тяжелее и запутаннее, чем в том виде, в котором она была изложена в Конституции.

"Страна" разбиралась, насколько реально убрать Зеленского с поста по этой процедуре. И зачем объявили об этой идее.

12 шагов к импичменту

1. Письменное представление в Раде. Процедура импичмента начинается с письменного представления, под которым подписались, минимум 226 депутатов. Документ вносится в парламент в соответствии с регламентом. В нем прописывают требование создать временную следственную комиссию, содержащее доказательства преступлений президента.

2. Обсуждение представления в Раде. Документ обсуждается в сессионном зале на следующем пленарном заседании после его внесения. Депутаты должны проголосовать за включение этого вопроса, как неотложного, в повестку дня. Об этом спикер должен уведомить президента и главу Конституционного суда.

3. Создание временной следственной комиссии в парламенте (ВСК). В нее входят депутаты от всех фракций и групп по принципу пропорциональности, специальный прокурор и следователи. Кандидатуру прокурора предлагают инициаторы импичмента, следователей - фракции и группы. Профильный комитет Рады рассматривает кандидатов и раздает депутатам свои выводы для изучения. На создание следственной комиссии должно уйти не более 30 дней.

4. Выбор руководящих органов в следственной комиссии. Далее среди членов комиссии выбирают главу, заместителя, секретаря. При этом они не могут быть членами одной и той же фракции или группы.

5. Сбор доказательств вины президента. Следователи могут вызывать свидетелей, получать необходимые документы, допрашивать. У президента могут быть защитники, но не более пяти. Спецпрокурор может заблокировать незаконные, по его мнению, решения комиссии или следователей. Также он может отправить на доработку итоговый проект постановления ВСК.

6. Подготовка выводов ВСК для рассмотрения в Раде. Выводы передают главе Верховной Рады или его заместителю. А перед пленарным заседанием по вопросу импичмента - депутатам и фельдъегерской почтой - президенту.

7. Обсуждение выводов комиссии в Раде. На это заседание приглашают президента, генпрокурора, судей Конституционного суда. Спикер зачитывает выводы комиссии. Если в них есть обвинение - слово дают президенту. Если он подтвердит обвинение, то обсуждение не проводят. Если опровергнет - начинается обсуждение. Рада может заслушать свидетелей, экспертов. Заключительное слово может взять один из депутатов, которые инициировали импичмент, член ВСК, президент. После прений проводят тайное голосование по каждому пункту обвинений.

Заседание Верховной Рады может быть закрытым, если во время него будут излагать факты, которые являются государственной тайной.

8. Постановление об обвинении президента. Далее Рада на закрытом заседании обсуждает проект постановления об обвинении президента или остановке процедуры импичмента.

9. Голосование за импичмент. Голосуют за импичмент с помощью бумажных бюллетеней на тайном голосовании. Для дальнейшего движения должно набраться минимум три четверти голосов от закрепленного в Конституции состава парламента, то есть 338.

10. Обращения в Конституционный и Верховный суд. Если постановление об импичменте принято, суды анализируют, придерживалась ли Рада Конституции и есть ли в действиях президента признаки госизмены или других преступлений.

При неблагоприятных выводах судов Рада начинает устранять недостатки, указанные в заключениях. Процесс может затянуться надолго, включая необходимость заново проводить расследование, а постановление об обвинении президента надо будет вносить заново.

11. Проект постановления о снятии президента с поста. Если суды не нашли нарушений в процедуре, а также усмотрели признаки преступления в действиях президента, то в Раду вносят проект постановления о снятии президента с поста. Его обсуждают в парламенте, а затем голосуют. Для принятия проекта постановления об отставке президента необходимы голоса минимум двух третей парламента - то есть 300 депутатов.

12. Голосование за отставку. Если проект постановления об обвинении президента принят - Рада снова тремя четвертями голосов - 338 депутатов - принимает решение снять президента с поста в порядке импичмента.

Можно ли по этой процедуре снять Зеленского?

В "Оппозиционной платформе" заявляют, что в указе президента, которым закрыты телеканалы, есть состав преступления.

"Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти", - заявили в ОПЗЖ.

Но реально ли пройти пути к импичменту на практике?

Уже на этапе сбора подписей (226 голосов) эта идея может забуксовать. У ОПЗЖ сейчас 44 депутата. А у "Слуг народа" - 245. То есть более 226. И даже если представить, что идею импичмента поддержат все остальные фракции и группы (что выглядит маловероятно, учитывая идеологические разногласия), голосов все равно не хватит даже для запуска процедуры. Тем более, что в реальности сейчас в Раде не 450 депутатов (как положено по Конституции), а 422 (из-за того, что не избирались депутаты-мажоритарщики в Крыму и на части Донбасса).

То есть, для старта процесса необходимо, чтоб минимум 50 человек от "слуг" перешли в лагерь сторонников импичмента.

Но даже если все эти моменты вдруг совпадут (дадут голоса все фракции и группы вместе с 50 депутатами от "слуг") для начала импичмента, взять ключевую планку в 338 голосов в нынешней Раде выглядит нереальным. По крайней мере до тех пор, пока больше половины "слуг" не пойдут против Зеленского.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель уже назвала инициативу импичмента "риторическим и пиарным прикрытием защиты активов руководителя этой политической структуры".

В ОПЗЖ же однако видят перспективу.

"Понятно, что путь это непростой. Прописанная в принятом в сентябре 2019 Законе об импичменте процедура усложнена максимально. Как, в общем-то, и процедура референдума по народной инициативе в принятом недавно Законе "О народовластии через всеукраинский референдум". Хотя, с другой стороны, если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно обязательно должно выстрелить", - сказала "Стране" нардеп от "Оппоплатформы" Татьяна Плачкова.

Эксперты же полагают, что инициатива по импичменту президента может иметь если не практический, то сильный информационный эффект. Особенно с учетом того, что сразу по нескольким опросам около половины украинцев выступают за досрочное прекращение полномочий президента.

По крайней мере тема "Зеленский может уйти досрочно" начнёт широко обсуждаться.

"Перспективы проведения процедуры импичмента нереальные, но я не думаю, что конечная цель непосредственно в реализации такой процедуры. Это прежде всего политическое заявление, которое утверждает позиции ОПЗЖ как единственной серьезной оппозиционной к Зеленскому силы, которая использует мандаты депутатов, чтобы объяснить обществу, что президент нарушает такие-то статьи Конституции и Уголовного кодекса. Это хорошая политическая технология, которая показывает, что они сдаваться не намерены и будут бороться не просто против цензуры, а за интересы миллионов украинцев. И мне со стороны кажется, что они делают все правильно. Инструментов борьбы у них не очень много, но это правильная линия", - заявил "Стране" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Эта процедура с точки зрения правового применения практически не реализуема. Но это было важное политическое заявление. После блокировки телеканалов ОПЗЖ нужно было придумать симметричный ответ для Зеленского. Нужна политически отправная точка. Зеленский нарушил Конституцию, значит, нужно предпринимать действия. Сторонники должны видеть, что они не опускают руки, и единственный выход - симметричный ответ - заявление о старте процедуры импичмента. Применение или демонстрация силы всегда идет в плюс, а слабость и растерянность - в минус. Поэтому - это путь, чтобы мобилизовать сторонников и выиграть время для суда по телеканалам", - считает политолог Андрей Золотарев.

Политолог Вадим Карасев считает, что тема с импичментом поможет "Оппозиционной платформе" мобилизовать сторонников.

"Главное для ОПЗЖ сейчас удержать свое электоральное ядро. После того, как они вышли на первое место во всех рейтингах, возник вопрос, - а какой смысл от этого первого места, если выборов в ближайшее время не будет? Поэтому они должны держать свою электоральную базу, которая настроена против Зеленского по многим темам: от тарифов до гуманитарной политики, до закрытия каналов. Избиратель ОПЗЖ уже давно недоволен Зеленским и поддержит идею с импичментом. К тому же мы же не знаем, какой следующий удар будет власти по ОПЗЖ. А вдруг рядом начнет создаваться какой-то копия "Оппозиционного блока", которая будет пытаться перехватить ячейки на местах? Поэтому импичмент это удачная технология мобилизации внутри ОПЗЖ и сторонников ОПЗЖ", - заявил Карасев "Стране".