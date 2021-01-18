Канцлер Австрии заявил, что Европа только выиграет от строительства «Северного потока-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал заявление Берлина о том, что ситуации с "Северным потоком-2" и оппозиционером Алексеем Навальным не стоит связывать.

Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.

"Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", - сказал он.

Курц заявил, что от строительства "Северного потока-2" выиграют Германия, Австрия и ряд других европейских стран. А для Европы такое проект он назвал "очень позитивным".

Вместе с тем Курц призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, назвав приговор ему "неприемлемым".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал энергетические отношения между Россией и его страной "чуть ли не последним" мостом, разрушение которого не стало бы признаком силы.

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