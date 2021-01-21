Посадка Навального не повлияет на строительство «Северного потока-2» - Меркель

Германия оставляет за собой право ввести новые санкции в отношении России в связи с тюремным приговором оппозиционеру Алексею Навальному и высылкой дипломатов. При этом касательно реализации проекта "Северный поток-2" позиция правительства ФРГ остается неизменной.

Об этом на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы считаем то, что произошло с Навальным, далеким от принципа верховенства права, мы осуждаем, разумеется, приговор против него, а теперь также и высылку дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц", - заявила Меркель.

Также она затронула вопрос завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2", заявив, что позиция правительства Германии остается неизменной.

"Мы говорили сегодня об этом очень интенсивно, но мы разделяем мнение, что мы не должны оказаться в односторонней зависимости от России. Мы всегда выступали за то, чтобы Украина продолжала получать газ из России как страна-транзитер, мы будем делать это и дальше", - добивала канцлер.

"Что касается "Северного потока — 2", то мы часто говорили о том, что с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.

Меркель напомнила, что в ЕС были приняты законодательные изменения в этом контексте, а именно так называемый Третий энергетический проект.

"У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в "опасных водах". С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским союзом", - продолжила канцлер.

Она также рассказала, что обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы энергетики, и объяснила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая в настоящее время заканчивает использование атомной и угольной энергетики, поэтому ФРГ нуждается в газе как "переходном источнике" к возобновляемой экологичной энергетике.

"Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией", - заявила Меркель.

Она особо подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции "не лучшим путем" в качестве метода урегулирования.

"Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", - добавила канцлер.

По словам Меркель, несмотря на "глубокие расхождения" между Россией и ЕС, в том числе Германией, "тем не менее, стратегически необходимо оставаться в диалоге с Россией по многим геостратегическим вопросам". Она добавила, что РФ остается соседом Евросоюза, Европа и Россия работают по вопросам Белоруссии, Ливии, Сирии, а также договоров о разоружении.

"Это дипломатический задача - несмотря на глубокие расхождения оставаться в диалоге", - сказала Меркель.

Отдельно канцлер ФРГ коснулась вопроса урегулирования вооруженного конфликта в Украине, в которой, по ее словам, "в последние месяцы было мало прогресса".

"Мы хотим это вновь вынести на повестку дня. Это значит, что нужно делать все, чтобы оставаться в диалоге с российским президентом", - добавила глава немецкого правительства.

Источник