Таран заявил что Первый этап реформы существенно приблизил ВСУ к совместимости с НАТО

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО.

В рамках реформы были созданы новые органы военного управления.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Речь идет о таких органах:

Командование объединенных сил,

Командование медицинских сил,

Командование сил поддержки,

Командование войск связи и кибернетической безопасности.

"Эти меры стали завершением первого этапа реформирования Вооруженных Сил Украины в рамках оборонной реформы и дали старт преобразованиям в соответствии с принципами и подходов НАТО", - указано в сообщении.

Таран отметил, что сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между МОУ и Генеральным штабом в соответствии с типичными демократическими принципами.

"Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб - отвечать за ее реализацию и отчитываться министерству", - сказал глава министерства.