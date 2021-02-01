Таран заявил что Первый этап реформы существенно приблизил ВСУ к совместимости с НАТО

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО.
В рамках реформы были созданы новые органы военного управления.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Речь идет о таких органах:
- Командование объединенных сил,
- Командование медицинских сил,
- Командование сил поддержки,
- Командование войск связи и кибернетической безопасности.
"Эти меры стали завершением первого этапа реформирования Вооруженных Сил Украины в рамках оборонной реформы и дали старт преобразованиям в соответствии с принципами и подходов НАТО", - указано в сообщении.
Таран отметил, что сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между МОУ и Генеральным штабом в соответствии с типичными демократическими принципами.
"Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб - отвечать за ее реализацию и отчитываться министерству", - сказал глава министерства.