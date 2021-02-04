Как Зеленский повторяет политическую эволюцию экс-президента и к чему он придет

После закрытия телеканалов риторика Владимира Зеленского и его окружения все более эксплуатирует националистическую риторику, которая резко контрастирует с его умеренной и примирительной позицией времен выборов и начала президентского срока.

Эксперты полагают, что таким образом президент, на фоне падения рейтингов, пытается решить сразу несколько проблем. С одной стороны, укрепить поддержку в "правой" (националистической) избирательной нише. С другой стороны - понравиться Западу и, в особенности, новой администрации Байдена.

В этом плане его путь во-многом напоминает дорогу, по которой шел в свое время экс-президент Петр Порошенко. Он также начинал как "президент мира", а закончил "Армией.Мовой.Верой".

Правда, этот путь привел Порошенко к разгромному поражению на выборах и самым высоким в стране антирейтингам.

Чем подобная эволюция закончится для Зеленского, разбиралась "Страна".

"Зеленский смог, а Порошенко нет"

Вчера Зеленский впервые лично прокомментировал закрытие телеканалов.

В основном он повторял тезисы, которые были озвучены до него другими представителями власти - что закрыли якобы "пропагандистские инструменты", которые распространяли "фейки" и что якобы есть некие "железные" доказательства обоснованности введения санкций, однако их никому не показывают.

В том же выступлении Зеленский прямо "наехал" на Порошенко, обвинив его в том, что он, будучи президентом, не закрыл эти каналы.

Последний момент очень любопытный.

Перемещаясь в своей риторике в нишу, которую застолбил за собой Петр Порошенко, Зеленский объективно старается ослабить его позиции.

И тема "Зеленский смог, а Порошенко не смог или не захотел", является сейчас одной из основных, которые проводят сторонники Зеленского, а также плены властной команды и близкие к Офису президента блогеры.

Весьма показательным в этом плане был вчерашний эфир на ток-шоу у Савика Шустера.

Где и глава МВД Арсен Аваков, и экс-нардеп Олесь Доний, и Дмитрий Гордон, и Андрей Билецкий и другие спикеры постоянно проводили мысль о том, что Порошенко виноват в том, что эти каналы вещают.

Порошенко поэтому приходится оправдываться: он не заблокировал телеканалы, потому что это "поставило бы под сомнение честность и прозрачность выборов". "Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил “а почему же это решение не принял Порошенко", - написал экс-президент на своей странице в Фейсбуке.

Но эти аргументы мало кого вдохновляют из конкурентов Порошенко в его нише, а потому тема с каналами будет ними и дальше использоваться против экс-президента.

Пикировки между Зе и Порошенко случались и раньше, однако сейчас они ведутся вокруг одних и тех же тезисов. Чтобы обосновать санкционное давление на телеканалы, оба прибегли к аргументам вроде “информационной войны против Украины”.

Но и по другим случаям Зеленского зазвучали как отголосок риторики его предшественника, где центральное место занимала агрессивная Россия и “пятая колонна Кремля”.

В “Слуге народа”, впрочем, считают, что схожести между Зе и его предшественником нет. “Всегда пытаются найти что-то общее между новым и старым президентами. Зеленский, однако, похож только на себя самого. Он уникальное явление в украинской политике”, - заявил народный депутат от СН Александр Качура в комментарии “Стране”.

Но неофициально некоторые депутаты признают, что речь идет не только о смене риторики, но и о смене стратегии позиционирования партии.

"Раньше была негласная установка на баланс - избегать радикальных суждений, наезды на Россию компенсировать какими-то словесными реверансами на тему "не важно на каком языке ты говоришь". Сейчас это все сходит на нет. Я так полагаю, что Зеленского убедили - для того, чтоб в США его и дальше поддерживали ему нужно совершать какие-то демонстративные радикальные антироссийские шаги. И пока вектор именно в этом направлении", - говорит источник.

"Зеленский может прийти к тому, чтобы стать эдакой смесью Порошенко и Ющенко. Тут и вера в свою мессианскую миссию, и существование в параллельной реальности со страной, и ставка на внешних игроков. А с другой стороны - готовность идти против законов, Конституции плюс коммерческие цели”, - говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.

Маленькая и тесная ниша

Какие перспективы ждут Зеленского при продолжении его "сдвига вправо"?

В этой нише очень сильная конкуренция.

Сейчас там главенствует Порошенко со своей партией, хотя его обжали парламентская партия “Голос” и местные партии вроде “Свободы”, у которой сильные позиции в базовых для Порошенко регионах. Экс-премьер Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко со своими политсилами, стараясь закрепиться в центре электоральной карты, также имеют правый уклон. В этом же спектре остается и Юлия Тимошенко.

“Думаю, следующим шагом после того, как Зеленский запретом телеканалов ОПЗЖ попробовал остановить отток электората на юго-востоке, он начнет борьбу за электорат запада страны, придерживающийся преимущественно правых взглядов, и тут ему мешает Порошенко”, - говорит политолог Вадим Карасев "Стране".

При этом основной задачей для Зеленского эксперт считает привлечение новых избирателей центристских взглядов. "Гройсмана ему легко будет выбить из конкурентов. Достаточно предложить телеканалу "Украина" (принадлежит олигарху Ринату Ахметову, поддерживающему сейчас Гройсмана - Ред.) лишить экс-премьера эфира, и его рейтинг "растает". Кличко - конкурент в отдаленной перспективе. Юлия Тимошенко - пока союзник", - комментирует эксперт Карасев “Стране”.

Впрочем, главная проблема даже не в конкуренции. А в том, что эта ниша очень ограничена.

Как показывают результаты партий, которые в ней находятся они в совокупности крутятся вокруг цифры в 25%, которую Порошенко получил во второму туре.

"Запрос в обществе, благодаря которому Зеленский, а потом и "Слуга народа" победили на выборах не в радикализации. Не на закрытие телеканалов или углубление конфронтации с Россией. Запрос на повышение уровня жизни, примирение, наведение порядка, прекращение войны. Повышение тарифов, закрытие каналов, националисты, которые кошмарят журналистов, продолжение войны - это все мы уже много раз видели при Порошенко и обществу это надоело. Если политика будет такая же продолжаться и сейчас, то Зеленский и партия потеряют избирателя, а нового не приобретут", - говорит один из нардепов от "Слуги народа".

Повторение пути

Перспективы Владимира Зеленского в новой ситуации анализирует телеграмм-канал "Политика Страны".

"Уже мало кто помнит, но президент Петр Порошенко начинал свою карьеру как "президент мира".

В июне 2014 года, сразу после инаугурации, в воздухе носились многочисленные слухи, что он уже почти обо всем договорился с Россией и скоро на Донбассе прекратится война на основе какого-то компромисса. В Донецк ездил посланник Порошенко Кучма вместе с Медведчуком, которые сидели за одним столом с тогдашними лидерами «ДНР/ЛНР» Бородаем и Болотовым.

Но тогда Порошенко избрал другой путь – в угоду «партии войны» 1 июля прервал перемирие и начал наступление, которое закончилось разгромом под Иловайском и первыми Минскими соглашениями.

После чего Порошенко вновь нарядился в одежды миротворца и даже протянул через Раду закон об особом статусе Донбассе, где записана широчайшая автономия для неподконтрольных территорий.

И затем, вплоть примерно до лета 2016 года, еще обсуждался постоянно вопрос о реализации политической части Минских соглашений с изменениями по Донбассу в Конституции (которые даже сумели провести в первом чтении).

То есть Порошенко в начале своего президентского срока лично пересек все «красные линии» по Донбассу, которые он сейчас рисует Зеленскому.

Да и в целом его позиционирование первое время было немного похоже на ту "срединную линию", которую пытался поначалу выдерживать и Зеленский – противопоставляя себя в качестве умеренной альтернативы как «пророссийским», так и радикально-националистическим силам.

Но потом Порошенко пришел к выводу, что на выборы президента ему выгоднее идти не как президент мира, а как президент войны. Отсюда и начался его путь к «армовире» и к 15% на выборах президента в 2019 году.

И сейчас, после закрытия оппозиционных каналов, слушая риторику Зеленского и его окружения, сразу вспоминаешь эволюцию Порошенко.

Точнее, эволюция у Зеленского в этом направлении шла уже давно. Закрытие телеканалов – лишь совсем уж очевидная точка невозврата.

В этом плане Зеленский лишает себя какой-либо перспективы по второму сроку, а свою партию – политического будущего.

Он заходит в майдановско-националистическую политическую нишу, в которой изобилие политиков на любой вкус – и Кличко, и Гройсман, и Тимошенко, и «Голос». Да и Порошенко, конечно же. Любой из них, с точки зрения избирателя, для которого имеет значение словосочетание «борьба с российской дезинформацией», куда более привлекательный или, по крайней мере, понятный персонаж, чем Зеленский.

А в освободившуюся Зеленским нишу зайдет частично ОПЗЖ, а частично новые проекты вроде Разумкова.

Потеря политической перспективы еще более усилит центробежные тенденции в «Слуге народа», Рада станет еще более неуправляемой. Банковая не сможет проводить решения. В том числе и те, которые требуют американцы.

И проект «Зеленский» станет никому не нужным. А единственным вопросом будет – досидит ли он до конца срока или уйдет раньше.

При этом есть риск, что, пытаясь как-то спасти ситуацию (как только поймет масштаб катастрофы), Зеленский пойдет на новые авантюры. Подобно тому, как Порошенко пытался накануне выборов объявить военное положение.

А потому многое зависит от того, какие последствия для Зе будет иметь история с закрытием трех каналов".