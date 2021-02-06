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Политика Сегодня, 22:5959
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем высказался относительно членства Украины в НАТО

По словам Столтенберга, сейчас конкретной даты вступления Украины в Альянс нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Шмыгаля и Столтенберга в Брюсселе.

По словам Столтенберга, Украина становится ближе к членству в НАТО с внедрением стандартов Альянса.

"Чем Украина становится ближе к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО. Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс. Лучшее средство - продолжение демократических реформ", - подчеркнул генсек НАТО.

Со своей стороны Шмыгаль заявил, что Украина не хочет отставать от Грузии и рассчитывает вместе с ней получить План действий по членству в НАТО. Он подчеркнул, что Украина выполняет "домашнее задание" по евроатлантической интеграции, принимает нужные законы и продолжает реформу Вооруженных сил.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
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