Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил в интервью "BBC News Украина", что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны. По его словам, пятый президент Порошенко готов возглавить правительство, которое бы работало на европейскую и евроатлантическую интеграции. Турчинов добавил, что для этого нужны досрочные выборы Верховной Рады: "Дальше будем исправлять то, что они сделали... Я надеюсь, что (в действующей власти) хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть".
Порошенко готов возглавить правительство, при условии досрочных выборов Верховной Рады - Турчинов
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