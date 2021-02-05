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Политика Сегодня, 14:1952
Нардеп из Закарпатья от «Слуг народа» создаёт новый конфликт Украины и Венгрии

29 народных депутатов от "Слуги народа", двое от "Доверия" и один от "За будущее" поставили подпись как соавторы проекту № 5049.

Главный автор - нардеп из Закарпатья Анатолий Костюх.

На втором месте - руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Этот закон, если будет принят, обяжет устанавливать государственный флаг Украины на фасадах и в помещениях административных зданий, где работают советы и их исполнительные органы, а также на фасадах предприятий, учреждений и организаций, находящихся в коммунальной собственности органов местного самоуправления.

Эта норма, впрочем, де-факто выполняется и сейчас - по крайней мере по местным органам власти. Зато неотложные изменения будут связаны с теми нормами проекту, устанавливающих запреты. Так, запрещается "установки флагов иностранных государств на фасадах и в помещениях" админзданий, где работают местные советы и их исполнительные органы. Единственное исключение - "когда в таких зданиях находятся официальные делегации, группы или должностные лица иностранных государств". Исключение, к слову, прописан в проект очень некачественно. Получается, что встречать официального гостя с вывешенным флагом его государства запрещено и снять флаг также надо к выходу гостя из дома. Впрочем, это возможно исправить.

Второй запрет касается "предприятий, учреждений и организаций, находящихся в коммунальной собственности". Это круг - еще шире, и к нему, в частности, попадают местные школы и другие социальные объекты. Для них нет ограничений в отношении иностранных (в том числе венгерских) флагов внутри, но их нельзя вывешивать на фасаде. Без исключений. И, наконец, проект предлагает обязать депутатов начинать и завершать гимном Украины "каждое пленарное заседание сессии сельского, поселкового, городского, районного в городе, районного и областного совета", а также запретить "исполнение иностранных государственных гимнов" на этих заседаниях. А вот на частные здания или организации действие закона не будет распространяться. Почему это не будет? К сожалению, даже если принять законопроект (по крайней мере, в таком виде), это не решит тех проблем, которые беспокоят депутатов. Проще всего это проиллюстрировать на примере нормы об исполнении гимна на сессиях местных советов. Автор законопроекту Анатолий Костюх не скрывает, что основанием для этой инициативы стала свежая скандальная история в селе Сюрте под Ужгородом, где исполнения гимна Венгрии депутатами сельсовета стало поводом для расследования СБУ.

Костюх предлагает нормировать запрет на исполнение иностранных гимнов, чтобы в дальнейшем не было подобных инцидентов. И ирония судьбы в том, что в ходе истории в Сюрте депутаты действовали как раз по нормам еще не принятого закона! С начала они объясняли, что пели венгерский гимн уже после формального закрытия заседания, а перед ним было исполнение украинского гимна. То есть - никакого прогресса в улаживании этой проблемы от этого не будет. А запретить частным лицам, даже не госслужащим, петь другие песни после закрытия сессии - это уже будет слишком. Здесь закон будет действовать. Многочисленные венгерские, а иногда румынские или другие флаги придется снимать с местных советов. Но обойти новый запрет - вполне возможно. Автор законопроекта объясняет свои идеи опытом соседей. "У нас есть опыт Словакии, где так же запрещено размещение флагов", - пояснил он в комментарии. Это действительно так. В Словакии, где живет значительная венгерское меньшинство, уже несколько лет действует такой запрет. И она значительно жестче, чем предложенная в украинском законопроекти: там запрещено размещать флаги иностранных государств на "внешней стороне зданий", независимо от формы собственности, кроме иностранных диппредставительств. Но в Словакии сразу нашли возможность уклоняться от запрета. Флагшток перед входом в здание - это не фасад. Поэтому венгры Словакии ставят флагштоки перед своими учреждениями (школами и т.д.) и так же вешают там венгерский, словацкий и ЕСовский флаги.

Другой "рецепт" - размещение флага в проеме окна. Это не "внешняя сторона здания", о которой говорится в законе, но видимость флага с улицы - точно такая. Можно спрогнозировать, что аналогичные игры с буквой закона будут и в Украине. Без формальных его нарушений. Поэтому если Рада хочет, чтобы запрет реально работала, ее надо прописывать значительно подробнее. Но здесь главное - не перейти границу. Законопроект, в случае его принятия, приведет вспышка конфликта в украинском-венгерских отношениях. Киев должен это осознавать и иметь контраргументы - или же не начинать это движение. Украина должна быть сданной доказать правильность своих действия в диалоге с партнерами в ЕС, НАТО и в США, к которым Будапешт безусловно обратится с жалобами. И если Совет решит, что "время для ссоры наступил", то ей придется искать тонкую грань, как усилить проект (чтобы он работал, а не остался просто на бумаге), но не заступить за право меньшинств сохранять свою самобытность. Для венгров одним из центров их культуры и самобытности есть школы, которые выполняли эту функцию даже при советской власти и сохраняют ее до сих пор. Не зря именно вокруг школ сосредоточена самая ожесточенная ссора Киева и Будапешта. Поэтому норма проекту о том, что на коммунальных школах, где учатся венгерские дети, также не должно быть флага, несколько спорной. И надо признать, что европейской практике это не очень соответствует. Впрочем, самое главное, чтобы в процессе дописки закона в нем не появилось запрета на флаг внутри школ.

Это - ключевой. Если такая норма появится, ее последствия - в том числе для построения доверия между государством и обществом - будут сверхсерьезные. Остальное вполне можно объяснить и решить, хоть это и займет время.

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Теги: news, новости, Украина, Венгрия, Слуга_народа, 7dniv, 7dnivinfo, конфликт  
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