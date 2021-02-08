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Политика Сегодня, 18:3665
Перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca ЕС разрешил Польше

Евросоюз разрешил Польше провести процедуру перепродажи Украине вакцины от коронавируса.

Речь идет о 1,2 миллиона доз препарата AstraZeneca.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что соглашение по поставкам вакцины AstraZeneca позволяет Евросоюзу перепродавать дозы третьим странам на бесприбыльной основе.

"Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллионов доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину", - сказал Домбровскис.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo, Польша  
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