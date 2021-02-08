Перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca ЕС разрешил Польше

Евросоюз разрешил Польше провести процедуру перепродажи Украине вакцины от коронавируса.
Речь идет о 1,2 миллиона доз препарата AstraZeneca.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Он отметил, что соглашение по поставкам вакцины AstraZeneca позволяет Евросоюзу перепродавать дозы третьим странам на бесприбыльной основе.
"Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллионов доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину", - сказал Домбровскис.