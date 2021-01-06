Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи

Украина должна получить еще 600 млн евро финансовой помощи от ЕС.
По словам Домбровскиса, украинской стороне нужно выполнить 8 структурных мероприятий и достичь позитивного прогресса с Международным валютным фондом.
"Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мероприятий, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - сказал он.