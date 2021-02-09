На курсы в ЕС будут отправлять украинских госслужащих

Украина и ЕС договорились о совместном проекте по запуску образовательной программы для украинских госслужащих "Проект развития способности Natolin4Capacity".

Еврокомиссия выделит на реализацию этого проекта грант в размере 2,45 млн евро. Эти средства пойдут на обучение украинских госслужащих в Колледже Европы в Польше.

"Сшивание Украины с ЕС требует профессиональных специалистов. Если мы хотим, чтобы в Украине действовали такие же законы, как и в ЕС, то должны с особой ответственностью подходить к обучению наших кадров... Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации - нашей дорожной карты интеграции в ЕС", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что запуск такой образовательной программы поможет украинским госслужащим усовершенствовать свои знания европейского права и экономики, а также "повысит потенциал украинской госслужбы в целом".