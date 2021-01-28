На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 февраля намерены устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время

Об этом говорится в сообщении на сайте президента .

Офис президента отмечает, что угрозы нацбезопасности требуют жестких решений. Также у Владимира Зеленского говорят, что до 2019 года необходимые для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. У президента подчеркивают, что эти угрозы стали своего рода "минами замедленного действия".

"Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства", - добавили в Офисе.